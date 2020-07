Dämmerschoppen im „Treff am See“ mit Musik, Kulinarium und Seegenuss

Lochau. Jeden Donnerstag lädt Strandbadwirt Markus Großer mit seinem Team auf der neuen Terrasse des Strandbad-Cafe-Restaurants „Treff am See – Karibik-Flair am Bodensee in Lochau“ zum Dämmerschoppen mit Musik, Kulinarium und Seegenuss.

Die Bodenseefans können sich freuen. Wie in all den Jahren sorgen auch in diesem Sommer „Mooses“ bzw. das „Duo Donato“ abwechslungsweise für die stimmungsvolle Unterhaltung. Da lassen sich in diesem herrlichen Ambiente ausgesuchte Grillspezialitäten, erfrischende Sommerdrinks oder die traumhaften Sonnenuntergänge so richtig genießen. Ein schöner Abend am Bodensee im Kreise von Freunden und Bekannten!

