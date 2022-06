"Dachte, ich bin dein Lieblingstattoo"

Diesmal sitzen David Karlinger und Bernie Miller von den Deadbeatz vor der "Fragen aus der Box"-Kamera. Hier eine Auswahl der Fragen und Antworten.

Bernie: Du knackst den Lotto-Jackpot: Was machst du als Erstes mit dem Geld? David: Niemandem etwas davon erzählen! (lacht) Aber keine Ahnung, was wohl jeder täte: erstmal feiern gehen. Dann ein Album produzieren und viel Musik machen. Ich würde aufhören, zu arbeiten und nur noch tun, was ich liebe. Bernie: Dann hat man wenigstens genug Zeit zum Musik machen. David: Genau, sich nur noch auf die Musik konzentrieren können. Bernie: Also, dann gewinn im Lotto, dann habe ich auch noch was davon. (lacht)

David: Du darfst ein eigenes Festival planen: Welche drei Bands oder KünstlerInnen lädst du ein? Bernie: Daddy Long Legs auf jeden Fall. Und Social Distortion. David: Gute Kombination. Bernie: Nur drei Bands ist echt schwierig ... Johnossi, die waren noch nie hier. David: Wenn ich den Lotto-Sechser von der vorigen Frage gewinne, könnten wir noch mehr einladen. Bernie: Dann könnten wir ein Zwei-Tage-Festival organisieren.

Bernie: Welcher Gig ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum? David: Da gibt es mehrere, aber einer ist klar: Azkena ... Bernie: Azkena Rock Festival! David: ... in Bilbao in Spanien. Das war brutal: Ein riesengroßes Zelt, erst brutal leer und innerhalb von zwei Songs war das Ding komplett voll.

David: Welches ist dein Lieblingstattoo an dir? Bernie: Das ist eine gute Frage – eigentlich sind alle geil. (lacht) Aber das Lieblingstattoo ist sicher der Anker an der Hand. Den habe ich mit meiner Frau zusammen, sie hat ihn auf der anderen Seite. David: Ich bin auch drauf, ich hatte jetzt erwartet, du sagst ich bin dein Lieblingstattoo! (lacht)

Das ist "Fragen aus der Box"

In der Videoreihe von WANN &WO interviewen sich je zwei bekannte VorarlbergerInnen gegenseitig – und bringen spannende Einsichten ans Licht. Die neue Folge gibt es wöchentlich bei VOL.AT und YouTube (siehe QR-Code).

Das sind die Deadbeatz - David Karlinger und Bernie Miller

David und Bernie stehen schon seit einer gefühlten Ewigkeit gemeinsam an Kontrabass, Schlagzeug und Mundharmonika. Ihre erste Platte, „Hangover No. 7“ brachten sie aber erst 2018 heraus, als sie schon längst ihren Ruf als grandiose Live-Band etabliert hatten. Der Nachfolger „Meet Us At Dawn“ erschien im vergangenen Jahr, kürzlich kam die neue Single „Help Me“ heraus. Wer die Deadbeatz live erleben will, muss ein bisschen Weg in Kauf nehmen: Im Juni spielen sie vier Konzerte in Augsburg, Hamburg und Lindau.