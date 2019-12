Dachstuhl brennt in Feldkirch-Tosters

In Feldkirch ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen. Die Alarmierung kam um 02:43 Uhr. Zahlreiche Feuerwehrmänner bekämpfen die Flammen.

In Feldkirch ist es in der Nacht zu einem Brand gekommen. Die Alarmierung für den Feuerwehreinsatz kam um 02:43 Uhr: In der Pfarrer-Weißhaarstraße in Feldkirch-Tosters war auf einem Dachstuhl Feuer ausgebrochen. Die Flammen haben offenbar inzwischen auf das Gebäude übergegriffen. Laut "Antenne Vorarlberg" sind die Feuerwehren um 06:25 Uhr noch immer vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehrleute versuchen derzeit mittels Drehleiter die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt sind

zur Bekämpfung des Feuers gleich mehrere Feuerwehren im Großeinsatz.