Dachstuhlbrand in Bregenz: So wurden diese Männer zu Helden

Javier und Stefan Reif retteten einem Bewohner aus jenem Haus, das am Mittwochmittag in Flammen stand, das Leben.

Ein Dachstuhlbrand in Bregenz hält am Mittwochmittag die Einsatzkräfte in Schach. Javier war einer der ersten vor Ort, denn er arbeitete auf der Baustelle nebenan, und wurde zum Helden.