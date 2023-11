Über 100 Einsatzkräfte vor Ort: Ferienhaus in Alberschwende durch Dachstuhlbrand zerstört

Laut ersten Informationen kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in Alberschwende. Die Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort.

Am Freitag, 17. November 2023 um 15.52 Uhr kam es in Alberschwende zum Dachstuhlbrand eines Ferienhauses. Der Besitzer der Ferienwohnung heizte mit Stückholz den Kachelofen an, worauf sich aus bislang unbekannter Ursache ein Kaminbrand entwickelte.