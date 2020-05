Großeinsatz der Feuerwehr bei Vollbrand in Lustenau

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand nach Lustenau gerufen. An die 100 Kräfte standen im Einsatz.

Gegen 3:15 Uhr wurde der Brand in der Grenzstraße gemeldet. Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens ankam, standen der Dachstuhl und das dritte Obergeschoss bereits in Vollbrand.