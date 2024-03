Brand in Rorschach.

Brand in Rorschach. ©Kapo St. Gallen

Dachstockbrand in Rorschach: Flammen griffen aufgrund des Föhns auf nebenstehendes Haus über

Am Freitag (29.03.2024), kurz nach 14 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung über einen Brand in einem Dachstock eines leerstehenden Gebäudes an der Rosenstraße erhalten.

Aufgrund des Föhns breitete sich das Feuer auf den Dachstock eines anliegenden Mehrfamilienhauses aus. Mehrere regionale Feuerwehren stehen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verletzte sind bislang keine gemeldet. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauern die Löscharbeiten noch an.

Die ersten Rettungskräfte trafen den Dachstock des leerstehenden Gebäudes an der Rosenstraße in Vollbrand an. Es kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche sich im Großraum Rorschach ausgebreitet hat. Das Feuer breitete sich aufgrund des Föhns auf das angrenzende Mehrfamilienhaus aus. Die angetroffenen Personen im Mehrfamilienhaus wurden durch die Rettungskräfte aus ihren Wohnungen evakuiert. Bislang liegen keine Angaben über Verletzte vor.

Die umliegenden Straßen sind aktuell gesperrt.

Im Einsatz stehen neben mehreren Patrouillen und Fachspezialist/-innen der Kantonspolizei St.Gallen, die örtliche Feuerwehr und Partnerfeuerwehren aus umliegenden Gemeinden mit rund 150 Angehörigen. Weiter sind der Rettungsdienst mit Einsatzleiter und medizinischem Fachpersonal vor Ort. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauern die Löscharbeiten noch an.