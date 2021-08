Da kommt keine Langeweile auf

Jede Menge Spaß und tolle Erlebnisse gab es auch heuer wieder beim zweiwöchigen Ferienspaß der Caritas Fachbereich Assistenz und Teilhabe.

Neben zahlreichen Ausflügen in die Natur oder auf Spielplätze war der Besuch des Trampolinparks arl.park in St. Anton am Arlberg heuer ein ganz besonderes Highlight. „Wir durften einen Vormittag die Trampolinhalle alleine benutzen“, sagt Jasmin Marinac. So konnten die Kinder ganz nach ihren Bedürfnissen die Trampoline ausprobieren und den Actionpark entdecken. Während William auf dem Basketballfeld ein Korb nach dem anderen wirft, freundet sich Lea mit den verschiedenen Trampolins Schritt für Schritt an. Und am Schluss hat es ihr so gut gefallen, dass sie gar nicht mehr gehen wollte. Aber auch der Besuch des JUFA in Gantschier oder die gemütliche Wanderung durch den Doppelmayr Zoo in Wolfurt kamen bei den Kindern gut an.