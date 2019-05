„Da kann man nicht meckern!“

Ziegenausstellung am Festplatz Oberau wird Besuchermagnet.

FELDKIRCH Vor dem Schulgelände Oberau waren die Ziegen los. Bereits Tradition angenommen hat am Staatsfeiertag die Ziegenausstellung am Gisinger Festplatz. Gleich am Morgen startete der Ziegenzuchtverein Montfort die Ausstellung mit dem Auftrieb der Tiere. Zahlreiche Jung- und Zuchttiere durften dann vom Publikum genauestens unter die Lupe genommen werden. Die prachtvollsten Wiederkäuer wurden von einer professionellen Jury bewertet.