Cybergrooming: "Viele Fälle werden nicht angezeigt"

Am Freitag war Frank Jentsch vom LKA zu Gast in "Vorarlberg live" und sprach über Fälle von sexueller Übergriffe auf Kinder im Netz.

Eine deutsche Dokumentation über sexuelle Übergriffe auf Kinder im Netz - auch Cybergrooming genannt - entsetzte vergangene Woche tausende TV-Zuseher. Die Situation in Vorarlberg und Österreich sei aber nicht anders, sagt Frank Jentsch vom Landeskriminalamt am Freitag in "Vorarlberg live". "Im Netz gibt es keine Grenzen", die Täter sind damit über den ganzen Globus verstreut.