Cup-Aus für RHC Dornbirn nach Penaltykrimi in Uttigen

Schweizer Cup findet ohne Dornbirner Beteiligung statt.

Die Hausherren übernahmen in den Startminuten das Kommando und gingen gleich durch ein Tor von Matti-Schlenzer, der den Ball aus spitzem Winkel via Pfosten in die Maschen beförderte, mit 1:0 in Führung. Ein harmloser Flachschuss zur Mitte fälschte Maniero unglücklich über sich hinweg ab, sein Gegenspieler Walther übernahm den hohen Ball und baute zur 2:0 Führung aus. Kapitän Brunner scheiterte zunächst per Penalty an Torhüter Vizio, der den Schuss mit dem Kopf abwehren konnte. Dann gelang den Messestädtern ein einstudierter Spielzug, Brunner übernahm eine hohe Hereingabe von Gomez del Torno und verkürzte noch vor der Pause auf 2:1.

Nach Seitenwechsel verlagerte sich das Spielgeschehen vermehrt in die Hälfte der Uttiger. Die Dornbirner kreierten gute Torchancen, doch der Vollstrecker fehlte. In der 33. Minute wurde Lestorto von Torhüter Vizio im Strafraum gelegt, dieser sah Blau und musste für Ersatztorhüter Fischer Platz machen. Der gefoulte Lestorto übernahm dann selbst die Verantwortung, egalisierte per direktem Freistoß auf 2:2, brachte aber seinen Mannen vier Minuten vor Schluss durch eine blaue Karte selbst nochmals in Schwierigkeiten. In Unterzahl ließen die Schwarz/Gelben in der regulären Spielzeit nichts mehr anbrennen. Da die Verlängerung torlos über die Bühne ging, musste die Partie im Penaltyschießen entschieden werden. Lechleitner versenkte die Kugel als Einziger im Kreuzeck und stellte kurzfristig auf 3:3, ehe Matti den Sack zumachte und Uttigen über den Einzug ins Halbfinale (Final Four) jubeln ließ.