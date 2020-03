Cup-Aus für RHC Dornbirn gegen formstarke Sterne

Nach dem Schweizer Cup-Aus müssen sich die Dornbirner wieder auf den Meisterkampf fokussieren.

Thunerstern hat am Sonntag seine Siegesserie fortgesetzt und zieht ins Final Four ein.

Nachdem im Achtelfinale Meister Biasca schon in der Mur-Halle scheiterte, mussten jetzt im Viertelfinale auch Brunner & Co die Segel streichen. Der Jubel über den Führungstreffer durch Gomez del Torno hielt nach 3 Minuten gerade einmal 9 Sekunden, ehe die Gastgeber zum Gleichstand egalisierten. Danach war die Luft für diesen Abend auch schon draußen, den Messestädtern fehlte von Anfang der Biss, um so ein Entscheidungsspiel zu gewinnen. Die topmotivierten und formstarken Sterne nutzten Schwächephasen in der Dornbirner Abwehr und zogen auf 3:1 davon. Fäßler verkürzte zwar auf 3:2, doch statt dem Ausgleich stellten die Thuner noch vor dem Kabinengang auf 4:2 vor. Der erhoffte Ruck ging auch nach Seitenwechsel nicht durch die Mannschaft, im Gegenteil, vorne lief das Zusammenspiel ganz und gar nicht nach Wunsch von Coach Gende, der Ball wollte einfach nicht mehr ins Tor. Die Hausherren erzielten noch weitere drei Treffer und sorgten für eine deutliche 7:2 Niederlage der Dornbirner.