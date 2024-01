Am Samstagnachmittag fand die 54. Crosslauf-Serie am Alten Rhein statt. Zahlreiche Läufer machten mit.

Die Turnerschaft Lustenau lud dieses Jahr wieder zur ältesten Crosslauf-Serie Österreichs an den Alten Rhein ein.

Lustenau „Mein Vater Sepp Hagen hat vor vielen Jahren diese Crosslauf-Serie hier in Lustenau ins Leben gerufen. Von Dezember bis Februar finden jedes Jahr sechs Läufe statt, so kann die wettlaufarme Zeit im Winter überbrückt werden“, erklärt Organisator Michael Hagen. Der Lauf findet nun bereits zum 54. Mal statt. Er selber hat vor 15 Jahren alles von seinem Vater übernommen und ist seit diesem Zeitpunkt Ansprechpartner Nummer eins. Sein Vater ist mittlerweile leider verstorben. Die Crosslauf-Serie trägt deshalb den Namen „Sepp Hagen Gedenk-Läufe“. Er organisiert mit seiner Frau Michaela und seinen Kindern Annalena und Jonas den Crosslauf, viele Helfer unterstützen sie dabei.

Jeder kann mitmachen

Kurz vor dem Start beim Spielplatz Wiesenrain wärmten sich die einzelnen Läufer und Läuferinnen am Damm auf. Sie waren startklar und freuten sich, auch dieses Jahr wieder dabei sein zu können. So wie die drei Mädchen Fanny Fink (14), Karla Rivero (13) und Aliya Schabel (12), die von der TS Bregenz Vorkloster teilnahmen und den Lauf am Dreikönigstag als gutes Training betrachten. „Im Winter gibt es kaum Wettkämpfe. Wir nutzen den Crosslauf hier in Lustenau als Vorbereitung“, sagte Fanny Fink. Auch Triathlet Jakob Meier (20) aus Nenzing machte sich bereit. „Ich sehe den Lauf heute als gutes Training für mich“, so Meier. Er wählte die Streckendistanz von vier Kilometer. Kurz darauf traten die Langstreckenläufer an und machten sich für ihren Lauf von 15 Kilometern bereit. „Jeder kann bei uns mitmachen. Leistungsstarke oder Hobbysportler“, so Organisator Michael Hagen.

Gut besucht

Aus insgesamt sechs Läufen, die von Dezember bis Februar stattfinden, werden bei den Serienläufer die drei besten gewertet. „Doch nicht jeder muss alle sechs Läufe absolvieren. Wir haben auch einige, die nur einen Lauf machen“, so Hagen. Am 6. Januar fand der dritte Lauf der Veranstaltungsreihe statt. Der letzte wird am 17. Februar absolviert. Bei jedem Lauf gibt es eine Kurz- und eine Langdistanz. Am Samstag waren auch die Kinder des B-Kaders vom Vorarlberger Triathlon-Verband dabei. Trainer Niklas Baldauf nimmt mit ihnen an jedem der sechs Läufe teil. „Es ist cool hier. Ich lerne den Kindern, in der Gruppe zu laufen und sich dabei ihre Energie gut einzuteilen“, so Baldauf. Bei der diesjährigen Crosslauf-Serie machen gut 170 Läuferinnen und Läufer mit. „Die jüngsten Teilnehmenden sind zehn Jahre alt, der älteste 86 Jahre“, erzählte Michael Hagen.

Freude im Ziel