Crossing Europe-Filme im Spielboden

Das Spielboden-Wochenende zeigt sich wieder vielseitig.

Dornbirn. Zum „schönsten Platz auf Erden“ wird der Spielboden in Dornbirn sprichwörtlich am kommenden Samstag. Das Spielboden-Kino zeigt im Rahmen der „Crossing Europe“-Filme am 8. Mai ab 15.00 Uhr die österreichische Dokumentation „Der schönste Platz auf Erden“, die einen Einblick in einen von politischer Hetze zerfressenen kleinen Mikrokosmos inmitten des kleinen Burgenlandes gewährt. Im Dezember 2016 begann Regisseurin Elke Groen, den Menschen in Pinkafeld zuzuhören und sie blieb bis 2019. Dazwischen liegt eine Chronologie österreichischer Zeitgeschichte, geprägt durch den Ibiza-Skandal und zwei Neuwahlen. Die Dokumentation ist das Porträt eines Mikrokosmos und seiner Veränderungen über mehrere Jahre. Der Film zeichnet ein vielschichtiges Bild einer viel größeren Gesellschaft, die durch Populismus gespalten wurde und doch die Sehnsucht nach Zusammenhalt nie aufgegeben hat. Der Film lässt überraschend reflektierte Gemeindepolitiker, Gastwirte, Bäuerinnen, Discobesitzer, Pensionistinnen und Asylwerber zu Wort kommen. Ihre Hoffnungen und Ängste spiegeln die Herausforderungen unserer Zeit wieder. Ein Film, der sich Zeit nimmt, der „anderen Seite“ zuzuhören, um zu verstehen.