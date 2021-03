Cristine Lederer | Der heilige Zorn

Im Bildraum Bodensee wird am Freitag, den 9. April von 16 bis 19 Uhr wieder eine Vorarlberger Künstlerin präsentiert: Christine Lederer, Preisträgerin des Hypo-Kunstpreises der Hypo Vorarlberg 2019.

Auch in Christine Lederers Kunst wirken aggressive Gefühlskräfte — genährt von ihren persönlichen Erfahrungen als Frau und als wacher Beobachterin gesellschaftlichen Geschehens. Aber sie wirken anderes. Mit ihren Arbeiten legt sie die Wurzeln vielschichtiger Unzufriedenheit frei: Überkommen geglaubte Festschreibungen von Rollenbildern, Machtgefügen und ökonomischen Realitäten — von der familiären Mikroebene bis zu den Zusammenhängen der Weltwirtschaft.

Es ist Lederers gut nachvollziehbarer, zielgerichteter „heiliger Zorn“, der in einprägsamen künstlerischen Interventionen den Betrachtenden jenen genaueren, differenzierten Blick eröffnet, der erst offen für Veränderung macht. Ein sympathisch-subversives Vorgehen, das seine konstruktive Kraft in der „Überwindung der Zornesröte durch das Zwerchfell“ (Alexander Kluge) gewinnt. Ein humorvoll-produktiver Weg, individuelle Erfahrungen zu bündeln, die gesellschaftlichen Wandel ermöglichen. Ganz nach der Soziologin Eva Illouz, die in einem Spiegel-Interview meinte: „Kollektive Bewegungen entstehen dadurch, dass das Leid nicht privat bleibt. Dadurch, dass es ernst genommen wird — von einem selbst und von anderen.“