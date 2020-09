CREE Holzbaussystem jetzt auch in der Schweiz

Die Schweizer Immobilienentwicklerin Losinger Marazzi sicherte sich die Lizenz für das Holzbausystem des Vorarlberger Unternehmens CREE.

Das Schweizer Traditionsunternehmen Losinger Marazzi, das zum französischen Konzern Bouygues Construction gehört, verspricht sich von der Zusammenarbeit einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, Industrialisierung und Innovation. Dafür liefert CREE einen digitalen Bauprozess von Planung bis Fertigstellung und wird damit zum strategischen Partner in der Erweiterung der Holzbau-Kompetenz von Losinger Marazzi.

Über CREE GmbH

CREE wurde 2010 von Hubert Rhombert gegründet und ist eine Plattform, die sich der Förderung von Innovationen im nachhaltigen Bauen verschrieben hat. Gemeinsam haben sie die CREE Systeme entwickelt: Reproduzierbare und sich ständig weiterentwickelnde Lösungen für mehrstöckige hybride Holzgebäude aus vorgefertigten Bauteilen. CREE setzt die Technologie gemeinsam über die CREE Plattform ein und ermöglicht so anderen, sich auf ihrem Markt zu profilieren. CREE ist durch Lizenzpartner in Europa, Asien und demnächst auch in Nordamerika tätig.