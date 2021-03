Cree Buildings holt neuen Lizenzpartner

Cree Buildings holt sich mit der Brüninghoff Gruppe einen neuen Lizenzpartner ins Boot.

Cree Buildings, ein Unternehmen das 2010 von Hubert Rhomberg gegründet wurde, gab am Mittwoch seinen neuen Lizenzpartner - die Brüninghoff Gruppe - bekannt. Die Gruppe aus Deutschland ist Experte in Entwicklung, Produktion und Verarbeitung intelligenter hybrider Design-Lösungen für eine Vielzahl von Gebäudetypen. "Sie haben bereits Erfahrungen mit dem Cree-Buildings-System bei der Unterstützung anderer Lizenznehmer gesammelt und werden ein wertvoller Partner für die Projektumsetzung in der DACH-Region und in den Niederlanden sein", so das Unternehmen in einer Aussendung.