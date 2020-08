Crash bei über 200 km/h: Vinales springt in Spielberg von Bike

Auch das zweite MotoGP-Rennen in Spielberg wird von einem spektakulären Unfall überschattet.

Nachdem am ersten Rennwochenende in Spielberg nur knapp eine Katastrophe verhindert werden konnte, gab es auch beim zweiten Rennen am gestrigen Sonntag einen Schockmoment. Maverick Vinales steuerte auf Kurve 1 zu als sein Motorrad aufgrund eines Defektes ungebremst in Richtung Absperrung raste. Bei über 200 km/h springt der Spanier von seinem Bike.