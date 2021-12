Covid-Regelungen für die Weihnachtsfeiertage fixiert

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Familienministerin Susanne Raab informieren am heutigen Freitag, um 9.45 Uhr, über die geplanten Covid-Regelungen während der Feiertage.

Wie konkret die Regeln über Weihnachten und den Jahreswechsel ausschauen, ist noch unklar. Der Gesundheitsminister und die Experten wollen aber am Freitagvormittag, live ab 9.45 Uhr, die neuen Covid-Regelungen für die Weihnachtsfeiertage verkünden. Der Lockdown für Ungeimpfte gilt noch bis einschließlich 21. Dezember, der Hauptausschuss des Nationalrats kann eine solche Maßnahme immer nur für zehn Tage beschließen. Nehammer ersuchte noch "um etwas Geduld", was die nächsten Schritte für die Feiertage betrifft. Man müsse den Experten etwas Zeit geben, in der Zwischenzeit solle man sich an die geltenden Maßnahmen wie FFP2-Maske und Handhygiene halten und sich impfen lassen.