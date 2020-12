Covid-Regeln missachtet: Sulzberg suspendiert Heimleiter

Wegen Verletzungen und Unterlassungen von Quarantäne-Verpflichtungen, Covid19-Schutzmaßnahmen und von dienstlichen Weisungen im Altenwohnheim Sulzberg hat der Gemeindevorstand den Heimleiter vom Dienst suspendiert.

Trotz Covid-Erkrankung im Dienst

Eine behördliche Anzeige hat den Fall an den Weihnachtsfeiertagen ins Rollen gebracht und es wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet. Der Gemeindevorstand hat daraufhin am 27. Dezember in Abstimmung mit den ermittelnden Landesdienststellen beschlossen, den Heimleiter mit sofortiger Wirkung vom Dienst zu entheben.