Covid-19: Wieder mehr Genesene als Neuinfizierte

In Vorarlberg hat sich das Coronavirus-Neuinfektionsgeschehen am Dienstag zum ersten Mal seit Tagen ein wenig beruhigt.

Im 24-Stunden-Abstand wurden 306 Neuinfektionen gemeldet, nachdem am Montag die 500 Fall-Marke erreicht worden war.

Da die Zahl der Genesungen - 438 - jene der Neuinfektionen übertraf, sank die Zahl der Infizierten wieder unter 3.000 auf 2.926. In den Spitälern wurden 132 Personen versorgt, erneut gab es auch ein Todesopfer zu beklagen.

Von den 132 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern wurden 106 (minus zehn gegenüber Montag) auf der Normalstation sowie 26 (plus 4) auf der Intensivstation betreut. Seit dem 25. Oktober sind zwölf Vorarlberger am oder mit dem Coronavirus verstorben.