Covid-19: Vier Vorarlberger Jugendliche nach Silvesterfeier angezeigt

Die Silvesternacht in Vorarlberg war relativ ruhig. So gab es neben vier Anzeigen nur kleinere Containerbrände und eine Sachbeschädigung.

Die Silvesternacht in Vorarlberg war relativ ruhig. Laut Polizei gab es auch nur wenige Verstöße gegen Covid-Bestimmungen. "Es hat vier Anzeigen gegeben bezüglich der Covid-Verordung", erklärt Wolfgang Dür von der Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion auf VOL.AT-Anfrage. "Hier wurden vier Jugendliche angezeigt." Es habe sich dabei aber um keine Coronaparty, sondern um eine Silvesterparty bei einer Firma in Egg gehandelt. Größere Coronaparties mit vielen Feiernden habe es in Vorarlberg nicht gegeben, so Dür.