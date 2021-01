Unbekannte sprengen Briefkasten in Höchst

Mehrere Sachbeschädigungen wurden in der Silvesternacht in Höchst durch unbekannte Täter begangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte zerstörten am Freitag, den 01.01.2021, gegen 00.45 Uhr in der Bitzestraße in Höchst den Briefkasten eines Wohnhauses, indem sie diesen mit einem Böller sprengten. Dabei wurde auch die Untersicht eines Hausdaches beschädigt.