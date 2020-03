Covid-19: LH Markus Wallner im Livetalk zur Lage in Vorarlberg

Live ab 16 Uhr: Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner wird im VOL.AT TV-Livetalk zu Gast sein.

Aktuell (Stand: Samstag, 8 Uhr) sind in Vorarlberg 26 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz neue Maßnahmen verkündet, damit die Verbreitung von Covid-19 eingedämmt wird. Auch in Vorarlberg greifen diese Maßnahmen bereits: Das Land hat am Freitag mitgeteilt, dass verschiedene Grenzen zur Schweiz demnächst geschlossen bzw. kontrolliert werden.