Covid-19: Impfungen für Kinder im Impfzentrum

Auch in dieser Woche kann man sich in Vorarlberg wieder gegen das Coronavirus impfen lassen. Dabei gibt es am Freitag, 9. Dezember, auch die Möglichkeit, Kinder ab fünf Jahren im Impfzentrum Dornbirn impfen zu lassen.

"In der kommenden Woche (KW49) ist der Variantenimpfstoff BA 4/5 von Biontech/Pfizer für Kinderimpfungen ab fünf Jahren in Vorarlberg verfügbar. Anmeldungen sind bereits unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft möglich", informiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Möglichkeiten in Hirschegg, Klaus und Dornbirn

Gleichzeitig weist sie auf die aktuellen Impfmöglichkeiten hin: "Kommende Woche legt die mobile Impfstraße einen Stopp in Hirschegg und Klaus ein. Zusätzliche Impfmöglichkeiten bestehen im Impfzentrum in Dornbirn." In den mobilen Impfstraßen und im Impfzentrum gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Mitzubringen sind die persönliche E-Card, ein amtlicher Lichtbildausweis, der Impfpass und – wenn möglich – der bereits ausgefüllte Impf-Fragebogen.

Mobile Impfstraße in Hirschegg

Die mobile Impfstraße ist am Dienstag, 6. Dezember, im Walserhaus in Hirschegg (Walserstraße 264): Mit Termin wird von 15 bis 18 Uhr geimpft, ohne Termin von 16 bis 18 Uhr.

Mobile Impfstraße in Klaus

Am Dienstag, 6. Dezember, stoppt die mobile Impfstraße im Winzersaal in Klaus (Anna-Henslerstraße 15): Mit Termin kann man sich von 15 bis 19 Uhr impfen lassen, ohne Termin von 17 bis 19 Uhr.

Impfzentrum Dornbirn

Das Impfzentrum Dornbirn (Messehalle 11 – Untere Roßmähder) öffnet am Mittwoch, 7. Dezember: Mit Termin erhält man eine Impfung zwischen 15 und 19 Uhr, ohne Termin zwischen 17 und 19 Uhr. Am Freitag, 9. Dezember, kann ebenfalls eine Corona-Schutzimpfung abgeholt werden: Mit Termin von 15 bis 18 Uhr, ohne Termin von 16 bis 18 Uhr.

Variantenimpfstoff BA4/5 für Kinder ab fünf Jahren

In der kommenden Woche (KW 49) ist der Variantenimpfstoff BA 4/5 von Biontech/Pfizer für die dritte Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren in Vorarlberg verfügbar. Dieser ist speziell an die Virusvarianten Omikron BA.4 und 5 angepasst. Der Impfstoff kann bereits auf der Anmeldeplattform ausgewählt werden. Kinderimpfungen ab fünf Jahren werden ausschließlich am Freitagnachmittag (15 bis 18 Uhr) im Impfzentrum in Dornbirn angeboten, da hierfür extra Kinderärzte vor Ort sind und diese auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Freie Wahl des Impfstoffs

Impfbereite Personen können zwischen den zur Verfügung stehenden Impfstoffen frei wählen: Der Variantenimpfstoff BA1 von Pfizer und Moderna sowie der Variantenimpfstoff BA4/5 von Pfizer kann auf der Anmeldeplattform als Impfstoff für Auffrischungen ausgewählt werden. "Der neue angepasste Impfstoff ist auf die derzeit vorherrschende Virusvariante Omikron BA4/5 zugeschnitten. Wir haben den aktuell richtigen Impfstoff zur richtigen Zeit. Damit ergibt sich erstmals seit Beginn der Pandemie die Chance die Mutationen einzuholen und ,vor‘ das Virus zu kommen, für die vollständig Geimpften", so Dr. Robert Spiegel.

Für Erst- und Zweitimpfungen werden die herkömmlichen Impfstoffe verwendet. Diese sind Comirnaty von BioNTech/Pfizer (mRNA-Impfstoff) und Spikevax von Moderna (mRNA-Impfstoff) sowie der Impfstoff Valneva (Ganzvirus-Totimpfstoff).

Auffrischungsimpfung (4. Dosis) empfohlen

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt die Corona-Auffrischungsimpfung allen Menschen ab zwölf Jahren, wenn die Grundimmunisierung (3. Dosis) mehr als sechs Monate zurückliegt. Durch eine erneute Auffrischung kann das Risiko einer schweren Erkrankung an COVID-19 und damit einer Hospitalisierung deutlich verringert werden. "Eine Infektion mit Omikron kann durch eine COVID-19-Impfung zwar nur teils vermieden werden, eine COVID-19-Erkrankung verläuft bei geimpften Personen in der Regel jedoch deutlich milder", erklärt die Landesrätin. Long-Covid kommt bei geimpften Personen mit symptomatischer Erkrankung wesentlich seltener vor. Komplikationen und Todesfälle werden weitestgehend vermieden.

Bei der Altersgruppe ab 60 Jahren und bei Personen mit Vorerkrankungen, unabhängig vom Alter, werden die Auffrischungsimpfung und weitere Impfungen bereits vier Monate nach der letzten Impfung empfohlen. Die Impfempfehlung richtet sich auch an Personen, die noch keine Impfung oder eine unvollständige Grundimmunisierung (drei Impfungen) erhalten haben. Diese sollten schnellstmöglich die Grundimmunisierung beginnen oder abschließen, betont Rüscher. Bei Schulkindern sollte die Grundimmunisierung mit drei Impfungen abgeschlossen sein. Nach einer durchgemachten (PCR- bestätigten) Erkrankung können die 3. und weitere Impfungen bei Personen unter 60 Jahren ab dem Tag der bestätigten Infektion bis zu sechs Monate aufgeschoben werden.

Mobiles Impfangebot

Personen, die pflegebedürftig, bettlägerig und nicht mobil sind, können sich direkt zu Hause impfen lassen. Ein mobiles Impfteam kommt nach Hause und impft vor Ort. Der Impfstoff ist dabei frei wählbar. Eine Anmeldung für die Impfung "zu Hause" ist unter impfleitstelle@vorarlberg.at oder der allgemeinen Corona-Hotline unter 0800 201 360 möglich.

Alle Informationen rund ums Impfen

Nützliche Informationen rund ums Impfen und alle aktuellen Impfangebote sind auf den Seiten des Landes unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft erhältlich sowie unter www.rund-ums-impfen.at.

Ein Kurzfilm gibt Erklärung darüber, wie man einen schnellen und reibungslosen Ablauf unterstützt:

Wer keinen Internetzugang und keine E-Mail-Adresse besitzt, wird gebeten, sich an Familienangehörige oder Bekannte zu wenden, die behilflich sein können. Wer auch diese Möglichkeit nicht hat, kann sich über die kostenlose Corona-Hotline des Landes Vorarlberg 0800 201 360 telefonisch melden und erhält entsprechende Unterstützung.