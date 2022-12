Virus: Immer mehr Kinder im Krankenhaus

"Auch in Vorarlberg macht sich derzeit eine Verkühlungswelle bei Babys und Kleinkindern bemerkbar", beantwortet die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft auf eine VOL.AT-Anfrage. Auslöser sei vor allem das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). Die Aufnahmen in den Kinderabteilungen unterliege derzeit großen täglichen Schwankungen. "Die Situation muss immer wieder neu bewertet werden. Gestern war die Situation beispielsweise angespannter als jene am Tag zuvor", teilt die Krankenhaus-Betriebsgesellschaft mit. Die Lage sei angespannt, aber aktuell noch zu bewältigen.