Covid-19: Festspiele blicken optimistisch auf Saison 2021

Trotz noch ungewisser Covid-Situation planen die Bregenzer Festspiele für den Sommer ein vielseitiges Programm. Auch das 75. Jubiläum steht an.

Spektakulär, historisch und neu

Auf der Seebühne steht das Stück "Rigoletto" rund um den gleichnamigen Clown wieder am Plan. Das zweite große Standbein ist die Oper im Festspielhaus: "Nero". Diese wurde bereits für das vergangene Jahr programmiert und verschoben und inszeniert den römischen Kaiser als opulentes Musiktheater. Auch besondere Orchesterkonzerte mit großen Besetzungen und schönen Chören stehen mit am Plan. "Für mich persönlich ist immer auch ein großes Highlight das Schauspiel", so Diem. Hier gibt es zwei Produktionen in Zusammenarbeit mit dem deutschen Theater Berlin und dem Theater Kosmos. Mehr Informationen zum Programm gibt es hier.