Covid-19: Diese Rolle spielt Telemedizin in Vorarlberg

Durch Covid-19 erlebt die Telemedizin einen Aufschwung. Ärztekammer und ÖGK informieren dazu. VOL.AT berichtet live ab 9:30 Uhr.

Das Gesundheitswesen hat sich in Coronazeiten verändert. Viele Menschen scheuten sich zu Beginn der Pandemie, Arztpraxen aufzusuchen. Die Nachfrage nach "Medizin aus der Ferne", nach einer Beratung und Diagnose etwa per Telefonat oder Videochat, stieg. Die ÖGK reagierte schnell und forcierte das Angebot der Telemedizin. Das Feedback der Versicherten und Vertragspartner war so positiv, dass die ÖGK gemeinsam mit der ITSV und den Sonderversicherungsträgern mit visit-e ein eigenes Programm entwickelt hat.