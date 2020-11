Covid-19: Bregenzer Pfarrer spielt jeden Abend am Kirchplatz Drehorgel

Pfarrer Ralf Stoffers hat sich in der Coronakrise etwas Besonderes einfallen lassen. Jeden Abend musiziert er vor der Kirche.

Ralf Stoffers ist evangelische Pfarrer in Bregenz. Corona-bedingt darf er derzeit leider mit seiner Kirchengemeinde keine Gottesdienste feiern. Der Geistliche lässt sich in der herausfordernden Zeit aber nicht unterkriegen. Statt zu Online-Gottesdiensten zu laden, stellt sich der evangelische Pfarrer jeden Abend um 18 Uhr mit seiner Drehorgel vor die evangelische Kirche in Bregenz. Dann spielt er 15 Minuten lang für alle Menschen, denen es in Coronazeiten schlecht geht.