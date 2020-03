COVID-19: Bisher keine Engpässe bei italienischen Lebensmitteln zu erwarten

Italien hat aufgrund des Coronavirus da Land abgeriegelt. Die heimischen Lager mit italienischen Produkten sind allerdings noch gut gefüllt.

Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Italien ist sprunghaft angestiegen. Ganz Italien ist mittlerweile eine Sperrzone, auch Österreich hat seine Bürger aufgerufen so schnell wie möglich aus dem Land auszureisen.

Auch der Lebensmittelhandel in Vorarlberg importiert zum Teil Produkte aus Italien. Die Palette reicht Obst aus Südtirol über Speck und Wurstspezialitäten bis hin zu Käse, Nudeln, Wein und Olivenöl aus dem Piemont. Ein großer Teil dieser Lebensmittel stammt aus Norditalien.

Einschränkungen durchaus möglich

Bisher seien noch keine Auswirkungen spürbar, heißt es auf VOL.AT-Anfrage hin vonseiten der Fachgruppe für Lebensmittelhandel bei der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Durch die Sperrzonen könne es aber durchaus vorkommen, dass da oder dort Einschränkungen möglich seien, so Fachgruppen-Geschäftsführer Julius Moosbrugger. "Befürchten muss man nichts", erklärt auch Philipp Frank von der Spar Zentrale in Dornbirn. Selbst wenn ein Produkt nicht lieferbar sei, sei das Sortiment aktuell so groß, dass es keine Probleme gäbe.