Covid-19: 73 Tote in sieben Tagen

Mit 1.707 Corona-Neuinfektionen hat sich der leichte Trend nach unten bei den Inzidenzen am Donnerstag fortgesetzt.

Vorarlberg: 48 Neuinfektionen in 24 Stunden

Das Burgenland meldete 29 weitere neue SARS-CoV-2-Fälle in 24 Stunden, Kärnten 118 und Niederösterreich 281. In Oberösterreich kamen 374 Ansteckungen hinzu, in Salzburg 141 und in der Steiermark 201. Tirol meldete 107 positive Tests, Vorarlberg 48 und Wien 408. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist Oberösterreich mit 187, gefolgt von Wien, Salzburg und Niederösterreich (181, 137 bzw. 128). Weiters folgen die Steiermark (103), Kärnten (102), Vorarlberg (100), Tirol (83) und das Burgenland (78).