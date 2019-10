Country Made in Bayern

Oder warum die Mörder in der ersten Reihe sitzen

Altach. Einen Abend ganz im Zeichen des legendären Johnny Cash erlebten die Besucher im Altacher KOM. Im Rahmen des Kultober – der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert – gastierte die Folsom Prison Band aus Bayern. Die Band das sind Sänger Roman Hofbauer sowie Gitarrist Josef Baumgartner. Gemeinsam schaffen es die beiden – Hofbauer mit seiner rauchigen Stimme und Baumgartner mit seinen einzigartigen Fingerfertigkeiten an der Gitarre, stampfende Country Atmosphäre zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen die Lieder des unvergessenen Johnny Cash, ergänzt durch weitere Songs Hank Williams oder Bob Dylan. Der Sound der guten alten Zeit entführt die Zuhörer in eine Zeit, als Musik von den Künstlern noch selbst geschrieben und von Hand mit ganz wenigen technischen Hilfsmitteln umgesetzt wurde. Authentisch, gefühlvoll und mit einem Schuss bayrischen Esprit versehen. Inhaltlich geht es bei Cash um bekannte Country Motive wie Verbrechen, Mord und Zügen, wobei diese als Symbol für die Sehnsucht nach Weite und Flucht dienen. Zwischen den Stücken lockert Hofbauer die Perfomance mit Geschichten und Anekdoten auf und erzählt so etwa von einem Auftritt im Gefängnis in Landsberg am Lech. Auf gleicher Bühne wie dereinst Johnny Cash höchstpersönlich erlebte die Band einen ganz speziellen Abend, ohne aber nicht vorab vom Direktor der Anstalt darauf hingewiesen worden zu sein, dass in der ersten Reihe die wegen Mordes inhaftierten Insassen zwecks der besseren Übersicht platziert worden waren.