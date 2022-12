Countdown zum Silvesterlauf läuft

Am kommenden Montag endet die Frist für personalisierte Startnummern beim diesjährigen Altacher Silvesterlauf.

Altach. In knapp zwei Wochen fällt der Startschuss für den 24. Altacher Silvesterlauf und die Kummenberggemeinde wird sich erneut in das Vorarlberger Laufsportmekka verwandeln. Am kommenden Montag, den 5. Dezember, endet die Anmeldefrist für die personalisierte Startnummer.