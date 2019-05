Countdown läuft

Noch 36 Tage bis zum Bezirksmusikfest in Dalaas.

Ab Freitag, 5. Juli geht in Dalaas die Post ab. Mit dem ersten Klostertaler Street Food Festival startet die Harmoniemusik Dalaas in Zusammenarbeit mit der Regio Klostertal und regionalen Gastronomen das Festwochenende. Begleitet wird die Veranstaltung vom „nuDla tRio“ und den „fidelen Bludenzer Jazzknaben“. Musikalisch geht es mit „Lesanka Deluxe“, welche Garant für exzellente Blasmusik sind, weiter. Das Bezirksmusikfest verwandelt sich für einen Abend in eine kulinarische Meile mit regionalen Köstlichkeiten. Im Mittelpunkt stehen Gastronomiebetriebe aus den Regionen Bludenz, Arlberg und Klostertal. Der Vorverkauf zu diesem außergewöhnlichen Abend hat bereits begonnen.

Mit dem Bonkauf im Vorverkauf gibt es je nach Anzahl an Essensbons einen Musikantenkuss – ein Willkommensgetränk. Am Samstag und Sonntag stehen die Feierlichkeiten ganz im Zeichen des Bezirksmusikfestes des Blasmusikbezirkes Bludenz. Bereits am Samstag, 6. Juli findet ein großer Festumzug mit anschließendem Fahneneinzug in das Zelt statt. Berthold Schick und seine Allgäu6 sowie die Tiroler Kracher sorgen im Anschluss für Stimmung. Mit einem Festgottesdienst, Frühschoppen und anschließendem Festumzug und Konzert der Gastkapellen am Sonntag, 7. Juli wird das Festwochenende traditionell abgerundet. DOB