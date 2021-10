Couch-Colombo der Kabarettszene

Manuel Rubey im Theater am Saumarkt: Selbstironisches Scheitern und politische Pointen

FELDKIRCH Im ausverkauften Theater am Saumarkt gastierte Manuel Rubey mit seinem Kabarettprogramm Goldfisch, das vom Dauerbrenner Digitalisierung bis zum Elternsein in der Pandemie auch allerlei politische Themen aufs Korn nahm.

Vom Geständnis der Aufschieberitis im Alltag bis zur analytischen Auseinandersetzung mit der Aufmerksamkeitsspanne des Menschen, welche inzwischen unter jene des Goldfischs gesunken sei, bekennt sich Manuel Rubey als prokrastinierender Philosoph, der uns dazu aufruft, den wichtigen Dingen des Lebens ausreichend Zeit einzuräumen. “Gott müsste die Welt heute in 20 Minuten erschaffen, und das geliebte Italien sähe nicht aus wie ein eleganter Stiefel, sondern wie ein platter Flipflop“. Wo er sich in vier Jahren sehe? „Am selben Ort, mit neuer Couch“, erklärt die Couch-Potato mit Inspektor Colombo als Vorbild, die sich in der digitalen Welt lieber Merkzettel und Listen mit Fragen macht. „Kann man, wenn man von der Arbeit träumt, Überstunden machen? Werden Katholiken beim Demonstrieren Protestanten?“, fragt er sich mit Mikrofon im Lichtkegel stehend.