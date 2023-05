Cosplay Alpin wünscht einen Happy Star Wars Day

"May the forth be with you" Am Donnerstag gab es galaktischen Besuch im Medienhaus. Darth Vader und mehrere Jedi kamen vorbei.

Star-Wars-Fans aufgepasst: Am 4. Mai ist Star-War-Tag. Anlässlich des inoffiziellen Feiertags bekam VOL.AT Besuch von Cosplay Alpin.

Cosplay Alpin stattete dem Medienhaus einen Besuch ab. ©VOL.AT/Mayer

Möge die Macht mit dir sein

Doch warum wird genau am 4. Mai gefeiert? Ganz einfach: Die englische Aussprache des Datums "May the fourth" hört sich so ähnlich an, wie der Anfang des berühmten Filmsatzes "May the force be with you" (Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein").

Zweite Mini-Con im Ländle

Am Wochenende lädt der Verein Cosplay Alpin alle Interessierten zur zweiten Vorarlberger Mini-Con im Gymnasium Lustenau. An zwei Tagen kann man hier alles mögliche rund um Cosplay, Table Top, Larp und Brettspiele entdecken.

