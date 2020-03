Coronavirus-Trick: Betrüger spielen mit Ängsten älterer Menschen

Das Bundeskriminalamt warnt derzeit vor einem besonders niederträchtigen Enkel-Trick in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

In diversen sozialen Medien und WhatsApp-Gruppen kursieren vermehrt Informationen über Tätergruppierungen, die mit unterschiedlichen Maschen versuchen, Bürger zu betrügen. Beispielsweise geben sich die Täter am Telefon als Angehörige aus und tauschen eine Notsituation vor.

Geld für Coronavirus-Behandlung

Durch den bereits seit einiger Zeit auftretenden Neffen- oder Enkeltrick werden vermehrt ältere Menschen in die Falle gelockt. Die Täter geben sich am Telefon als Angehörige aus und täuschen eine Notsituation vor. In anderen deutschsprachigen Ländern wird bereits behauptet, dass die angeblichen Verwandten mit dem Corona-Virus infiziert seien und Geld für die Behandlung benötigen.