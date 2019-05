Polizei Vorarlberg warnt vor Betrugsmasche "Enkeltrick"

Die Polizei Vorarlberg warnt vor der Betrugsmasche des sogenannten "Enkel-/Neffentricks", bei der sich unbekannte Täter am Telefon als Verwandter oder guter Bekannter ausgeben.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben und sie diese nicht kennen.

– Dubiose Telefonate sofort beenden. Die Person am anderen Ende der Leitung ist gut geschult und darauf trainiert, Sie zu täuschen.

– Geben Sie am Telefon nie Informationen über ihre finanziellen Verhältnisse preis.

– Niemals Geld oder sonstige Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben.

– Melden sie den Anruf sofort bei der nächsten Polizeidienststelle oder sprechen sie mit einer Person ihres Vertrauens über den Anruf. Verdächtige Wahrnehmungen können bei jeder Polizeidienststelle oder dem Landeskriminalamt Vorarlberg zur Anzeige gebracht werden.