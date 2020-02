Coronavirus: Regierung stellt Infokampagne vor

Das Gesundheits- und Innenministerium stellen am Freitag ihre "Infokampagne zum Coronavirus" vor. VOL.AT berichtet im Livestream ab 10 Uhr.

An der Präsentation der "Infokampagne zum Coronavirus und des Fachbeirats im Gesundheitsministerium" werden u.a. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilnehmen.

Anschober kündigte bundesweit einheitliche Vorgaben an

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) kündigte in einer Pressekonferenz am Donnerstag "einheitliche Vorgangsweisen von Vorarlberg bis zum Burgenland" an. Künftig gebe es klare Regeln, wie mit bestätigten Infektionen oder Verdachtsfällen umzugehen sei.