Coronavirus in Vorarlberg: 15 Personen in Quarantäne

Weil sie Kontakt mit bestätigten Corona-Fällen hatten, befinden sich bislang 15 Vorarlberger in häuslicher Isolation.

Die Personen werden per Bescheid 14 Tage abgesondert und müssen ihren Gesundheitszustand beobachten. Unter den Menschen in Quarantäne befindet sich auch der an Covid-19 erkrankte Mellauer. Alle anderen Personen in Isolation sind noch negativ. Der 30-jährige Mellauer darf, wie die VN berichten, das Krankenhaus in Hohenems am Montag verlassen und kommt danach in häusliche Quarantäne.