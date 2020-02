Coronavirus in Österreich: Das sollten Sie jetzt beachten

In Tirol liegen die beiden ersten bestätigten Coronavirus-Fälle vor. Auch in Vorarlberg gilt jetzt erhöhte Aufmerksamkeit.

In Österreich dürften offenbar die beiden ersten bestätigten Coronavirus-Fälle vorliegen. Zwei Personen seien wahrscheinlich infiziert, es müssten aber noch weitere Testungen vorgenommen werden, hieß es am Dienstag in einer Pressekonferenz des Landes Tirol.