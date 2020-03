Coronavirus: Finden die Gemeinderatswahlen jetzt überhaupt statt?

Und welchen Einfluss nimmt die Covid-19-Gefahr auf den Wahlkampf der Vorarlberger Parteien?

Auf die Vorarlberger Gemeindewahlen am Sonntag wird das Coronavirus nach derzeitigem Stand keine großen Auswirkungen haben. Die zuständige Abteilung im Landhaus hat ein Informationsschreiben mit Hygienevorschriften der Sanitätsdirektion an die Gemeinden versendet, das auch im Wahllokal ausgehängt werden kann. Wer sich in Quarantäne befindet, muss eine Wahlkarte beantragen.

Die Informationsblätter wurden vergangene Woche an die Gemeinden verschickt, sagte Andrea Schenkermayr von der Abteilung Inneres und Sicherheit gegenüber der APA. Mehr sei "in der derzeitigen Situation nicht angedacht". Die versendeten Richtlinien enthalten zum einen die inzwischen gut bekannten Empfehlungen wie Abstand besonders zu Hustenden oder Niesenden einzuhalten und beim Niesen die Ellenbeuge oder ein Papiertaschentuch vorzuhalten.

Wähler, die unter Quarantäne stehen, können ihre Stimme nur per Wahlkarte abgeben. Diese kann noch bis Mittwoch schriftlich beantragt, bis Freitag auf dem Gemeindeamt geholt werden. Letzteres dürfen die unter Quarantäne Stehenden allerdings natürlich nicht selbst erledigen - eine Wahlkarte kann aber auch von einem Bevollmächtigen abgeholt werden. Abgegeben werden kann sie dann per Post oder auch durch einen Boten beim Gemeindeamt, Hauptsache, sie langt bis spätestens Freitag bei der Gemeinde ein.

Coronavirus beeinflusste Wahlkampf nur wenig

Christian Klien (FPÖ) stellte fest, dass der Wahlkampf für die Urnengänge am nächsten Sonntag auf Hochtouren laufe. "Wir werden die Situation besonders im Hinblick auf mögliche Stichwahlen genau im Auge behalten", so Klien. Sollte es in der Bürgermeisterfrage Stichwahlen geben - besonders in den Städten sieht es danach aus - so finden diese am 29. März statt.