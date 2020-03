Coronavirus: Diese Events in Vorarlberg müssen abgesagt werden

Drastische Maßnahmen: Großveranstaltungen abgesagt

Die Regierung verkündete Dienstagmittag, dass Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Gästen bis Anfang April untersagt werden. Das trifft neben Konzertveranstaltungen vor allem auch Theater und Opernhäuser. Das Coronavirus sorgt ab sofort auch für deutliche Einschränkungen des kulturellen Lebens in Österreich.

VOL.AT hat recherchiert, welche Veranstaltungen im Ländle abgesagt oder verschoben werden müssen - und welche wie geplant stattfinden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und ergänzt.

Gemeinderatswahlen in Vorarlberg? Finden statt (Stand Dienstagmittag)

Auf die Vorarlberger Gemeindewahlen am Sonntag wird das Coronavirus nach derzeitigem Stand keine großen Auswirkungen haben. Die Gemeinderatswahlen würden demnach stattfinden. Die zuständige Abteilung im Landhaus hat ein Informationsschreiben mit Hygienevorschriften der Sanitätsdirektion an die Gemeinden versendet, das auch im Wahllokal ausgehängt werden kann. Wer sich in Quarantäne befindet, muss eine Wahlkarte beantragen. Die Informationsblätter wurden vergangene Woche an die Gemeinden verschickt, sagte Andrea Schenkermayr von der Abteilung Inneres und Sicherheit gegenüber der APA. Mehr sei "in der derzeitigen Situation nicht angedacht". Weitere Informationen hierzu ab 16:30 Uhr live auf VOL.AT - dann beginnt eine Pressekonferenz im Landhaus zu den neuesten Entwicklungen.

Vorgaben für die Einrichtung des Wahllokals sind in dem Schreiben aufgeführt, etwa dass mit Plastiksäcken ausgekleidete Eimer für Taschentücher aufgestellt oder für Wahlhelfer und Wähler Handwaschmöglichkeiten zugänglich sein müssen. Bei der Waschgelegenheit müssen ein Seifenspender und eine "hygienisch einwandfreie Handtrockenmöglichkeit" - also kein Gemeinschaftshandtuch - zur Verfügung stehen. Außerdem wird vom Händeschütteln abgeraten.

"Gemeinschaftskugelschreiber" im Wahllokal sind laut den ausgegebenen Richtlinien regelmäßig feucht abzuwischen. Wer möchte, kann auch seinen eigenen Stift mit in die Wahlkabine nehmen und mit diesem wählen - die meisten Wähler dürften die zugesendeten Stimmzettel aber ohnehin schon zuhause ausfüllen, vermutete Schenkermayr.

Wähler, die unter Quarantäne stehen, können ihre Stimme nur per Wahlkarte abgeben. Diese kann noch bis Mittwoch schriftlich beantragt, bis Freitag auf dem Gemeindeamt geholt werden. Letzteres dürfen die unter Quarantäne Stehenden allerdings natürlich nicht selbst erledigen - eine Wahlkarte kann aber auch von einem Bevollmächtigen abgeholt werden. Abgegeben werden kann sie dann per Post oder auch durch einen Boten beim Gemeindeamt, Hauptsache, sie langt bis spätestens Freitag bei der Gemeinde ein.

Kunterbunt-Wahltalks von VOL.AT ohne Publikum

Aufgrund der aktuellen Lage werden alle kommenden Livetalks unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das Gespräch kann aber live auf VOL.AT verfolgt werden. Zum Beispiel die Elefantenrunde beim Kunterbunt-Wahltalk von VOL.AT TV am Dienstag, ab 18 Uhr, in Bludenz.



Showfactory: Events sollen auf Mai verschoben werden

Der Konzert- und Showveranstalter Showfactory will nicht absagen, sondern verschieben. Die Showfactory versucht gerade fieberhaft, alle Events im März in den Mai zu verschieben, so Geschäftsführer Walter Egle gegenüber VOL.AT.

Gegenüber der APA sprach Egle von "einem Wahnsinn für die Unterhaltungsbranche". Bei ihm seien in den kommenden Wochen konkret 14 Termine betroffen. "Wir werden nun versuchen, diese zu verschieben." Das müsse natürlich in Abstimmung mit den jeweiligen Partnern passieren. "Es ist aber die einzige Lösung, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Wir kennen es ja aus der Schweiz und haben auch mit einer Begrenzung ab 1.000 Menschen gerechnet. Aber das ist jetzt natürlich schon heftig." In der Schweiz habe Egle beobachtet, dass seit der Publikumseinschränkung auch der Vorverkauf um 60 Prozent eingebrochen sei. "Die Gesundheit geht vor. Aber so etwas hat die Welt noch nicht gehabt." Die Schäden für die Branche gehe aus seiner Sicht "in die Millionen. Es wird sicherlich ein Mörderproblem für alle".

Für das Publikum bedeute es, dass dieses entweder einen allfälligen Ersatztermin wahrnehmen oder aber die Karten retournieren könne. Das große Problem für die Veranstalter laut Egle: "Die Ausfallversicherung greift im Falle von Pandemien und Epidemien nicht."

Poolbar, Spielboden, Conrad Sohm

Poolbar Feldkirch: Eine Absage des Poolbar-Festivals ist aktuell kein Thema, aber natürlich sitzen wir auf Nadeln, sagt Poolbar-Geschäftsführer Herwig Bauer gegenüber VN.AT. Wenn größere Veranstaltungen auch im Sommer nicht erlaubt sind, wird es natürlich kein Poolbar-Festival oder nur ein eingeschränktes poolbar-Festival geben, sagt Bauer.

Spielboden Dornbirn: "Selbstverständlich halten wir uns daran und sagen alle Veranstaltungen bis Ende März ab. Aus gesellschaftlicher Verantwortung haben wir uns auch entschlossen, die Veranstaltungen im Kinosaal (40 Plätze) und die Veranstaltungen zu denen weniger als 100 Personen kommen, abzusagen", sagt PR-Beauftragter Michael Fritz zu VN.AT insgesamt 30 Veranstaltungen abgesagt.

Conrad Sohm Dornbirn: Der Kultklub steht derzeit in engem Kontakt mit Bands und Künstlern, um Ersatztermine festzulegen. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. "Um das Szene Openair, das im August stattfindet, machen wir uns noch keine Sorgen", sagt Sohm-Chef Hannes Hagen zu VN.AT.

Kinos beschränken Sitzplätze auf maximal 100

Die Kinobranche reagiert auf die von der Regierung verkündeten Einschränkungen von Veranstaltungen mit der Beschränkung von Sitzplätzen. Mehrere Kinos begrenzen die Ticketzahl je Vorstellung auf unter 100 Plätze begrenzen.

Die Kinokette Cineplexx mit Kinos in Lauterach oder Hohenems interpretierte die Vorgabe so, "dass sich die neuen Empfehlungen der Regierung bei uns auf die Menge an Personen pro Film-Vorstellung und jeweiligem Saal beziehen. Wir haben daher bereits erste Maßnahmen ergriffen: Während die Anzahl der Vorstellungen unverändert bleibt, beschränken wir die Anzahl der Plätze für eine Vorstellung auf unter 100 Personen."

Zudem sollen jeweils Sitze zwischen den verkauften Plätzen freibleiben, wie eine Cineplexx-Sprecherin der APA mitteilte. "Das haben wir in unserem Online-Reservierungs-Tool bereits veranlasst. Der Kinobetrieb bleibt mit den erwähnten Einschränkungen jedoch aufrecht. Umfassende Hygiene-Maßnahmen in unseren Standorten sind grundsätzlich auf einem sehr hohen Standard und wurden bereits in den letzten Wochen nochmals verstärkt."

AK Vorarlberg sagt alle Veranstaltungen ab

Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus und der aktuellen Anordnungen der Bundesregierung sagt die AK Vorarlberg alle Veranstaltungen bis auf Weiteres ab. Die Absagen betreffen unter anderem die Vortragsreihe „Wissen fürs Leben“, das Danke-Fest für Betriebsräte, die Food-Truck-Termine oder die Schifffahrt für Menschen mit Handicap.

„Sobald sich die Lage entspannt, werden wir rechtzeitig über die Wiederaufnahme der Aktivitäten informieren“, so Hämmerle.

Nicht betroffen davon sind vorerst die persönlichen Beratungen der Mitglieder sowie die Steuersprechtage, die als Einzelberatungen durchgeführt werden. „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme, aber wir wollen die Gesundheit unserer Mitglieder nicht unnötig gefährden und Rücksicht auf die Betriebe nehmen“, erklärt dazu AK-Präsident Hubert Hämmerle.

Fußball-Bundesliga setzt Spiele bis auf Weiteres aus

Auch die kommenden Spiele der Vorarlberger Bundesliga-Mannschaften Altach, Lustenau und Dornbirn fallen aus. Die Fußball-Bundesliga hat die Spiele der ersten und zweiten Liga vorerst ausgesetzt. Wie die Liga am Dienstagnachmittag bekannt gab, betrifft dies in einem ersten Schritt die ersten beiden Runden in der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der 2. Liga.

Über die Nachtragstermine entscheidet die Bundesliga kommende Woche in einer Clubkonferenz. "Ziel ist es, alle Spiele mit Zuschauern durchzuführen. Deshalb haben wir uns in einem ersten Schritt für die Verschiebung und gegen mögliche Geisterspiele entschieden", sagte der Vorstandsvorsitzende der Liga, Christian Ebenbauer.

Liga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer sagte zuvor: Man werde Geisterspiele, also Spiele ohne Publikum, aber erst in Betracht ziehen, "wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt". "Wir wollen Spiele mit Zuschauern, sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus Stimmungsgründen und vor allem im Sinne der sportlichen Fairness", sagte Ebenbauer.

Liechtenstein: Zurückhaltung bei Veranstaltungen

Die Regierung hält am bisherigen Vorgehen fest. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern sind verboten. Für Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Personen empfiehlt die Regierung, diese zu verschieben oder abzusagen. Bei Veranstaltungen, die dennoch durchgeführt werden, sind die Veranstalter angehalten, den Übertragungsweg durch Tröpfcheninfektion möglichst zu erschweren.

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.