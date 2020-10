Coronavirus - Alle Regierungsmitglieder außer Schallenberg negativ

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist das einzige mit Corona infizierte Regierungsmitglied Österreichs.

Der Außenminister hatte am Mittwoch am Ministerrat und am Nationalratsplenum teilgenommen. Da sowohl er als auch die anderen Mitglieder der Bundesregierung Masken getragen hätten, wurden auch jene, die direkten Kontakt zu ihm hatten, von den Gesundheitsbehörden als Kontaktperson 2 (Niedrig-Risiko-Exposition) gewertet. Das gilt auch für die Abgeordneten und Mitarbeiter, mit denen der Außenminister im Parlament in direktem Kontakt war.