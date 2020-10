Corona: Außenminister Schallenberg positiv getestet

Der Außenminister befindet sich bereits in Quarantäne. Als Vorsichtsmaßnahme werden noch am Samstag alle Regierungsmitglieder auf Corona getestet.

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er weise bisher keine Symptome auf und sei in Heimquarantäne, wie seine Sprecherin der APA Samstag früh mitteilte.

Kontaktpersonen abgesondert

Mitarbeiter und Kontaktpersonen, die laut Einschätzung der Gesundheitsbehörden als Kontaktperson 1 gewertet werden, seien unverzüglich nach Bekanntwerden des Ergebnisses des am Freitagnachmittag durchgeführten Routinetests abgesondert worden und würden getestet.

Noch am Mittwoch im NR mitgewirkt

Schallenberg hatte am Mittwoch am Ministerrat und am Plenum des Nationalrats teilgenommen.