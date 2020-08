Coronavirus: 1.000 Kroatien-Rückkehrer ließen sich in Tirol testen

In Tirol haben mit Stand Dienstagvormittag rund 1.000 Kroatien-Rückkehrer von der Möglichkeit gebraucht gemacht, sich gratis testen zu lassen. 72 davon galten als Verdachtsfälle mit Symptomen, teilte das Land auf APA-Anfrage mit.

Von den 249 aktuell infizierten Personen standen mindestens 61, also rund ein Viertel, in direktem oder indirektem Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus Kroatien.

849 Personen in Quarantäne

849 Personen befanden sich in Tirol - inklusive der positiv Getesteten - in Quarantäne. Auch hier bestand bei mindestens 60 engen Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befanden, ein direkter oder indirekter Zusammenhang mit einer Rückkehr aus Kroatien.