Coronakrise setzt Jugendlichen besonders zu

Thomas Dietrich, Geschäftsführer der Koje in Dornbirn, beschreibt die Probleme, mit denen sich Jugendliche wegen Corona-Zwangsmaßnahmen und Verboten konfrontiert sehen.

Jugendliche sind besonders stark von der vorherrschenden Arbeitslosigkeit betroffen, auch durch die Coronakrise. Thomas Dietrich vom Dachverband der Offenen Jugendarbeit sagt im ORF-Interview: "Die Ängste und Unsicherheiten bei den Jugendlichen sind groß, vor allem was Zukunftsperspektiven betrifft." Was den Sozialarbeitern besonders Sorgen macht ist die soziale Schere, die immer weiter auseinander zu driften droht. "Da sehen wir die Bedrohung, dass wir viele Jugendliche verlieren könnten. Da möchten wir speziell für diese Gruppe Chancen ermöglichen und Programme entwickeln", so Dietrich.