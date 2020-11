Corona: Vorarlberg baut Intensiv-Kapazität um acht Betten aus

Die Zahl der Intensivbetten in den Vorarlberger Krankenhäusern ist abermals aufgestockt worden. Seit Dienstag stehen landesweit 71 statt wie bisher 63 Intensivbetten zur Verfügung, informierte die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft.

So ergeht es Intensiv-Pflegern

Personalsituation wieder verschärft

Gegenüber dem Vortag hat sich die Personalsituation in den Spitälern wieder verschärft. Am Dienstag lag für 119 Mitarbeiter ein positiver Corona-Test vor, 100 weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne. Damit stieg die Zahl der infizierten Krankenhausmitarbeiter um 14 Personen an, jene der Abgesonderten um eine Person.