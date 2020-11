Wieder weniger aktiv positive Fälle am Montag

Mit Stand Montag um Mitternacht ist die Zahl der aktiv positiven Coronafälle in Vorarlberg im Vergleich zum Sonntag um 78 Fälle zurückgegangen.

In Vorarlberg hat am Montag (Stand: 23:59 Uhr) die Zahl der Genesungen jene der Corona-Neuinfektionen erneut übertroffen. Von Sonntag Mitternacht bis Montag Mitternacht wurden 295 Neuinfektionen registriert, denen 370 Genesungen gegenüberstanden. Die Zahl der aktiv positiv Covid-19-Infizierten fiel von 4.169 auf 4.091 Fälle. In den Spitälern blieb die Intensiv-Belegung angespannt stabil. Ebenfalls gemeldet wurden drei weitere Corona-Todesopfer.

In Vorarlberg sind damit bisher 75 Personen am oder mit dem Virus gestorben. In den Krankenhäusern des Landes befanden sich 194 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, 35 davon - gleich viele wie tags zuvor - lagen auf der Intensivstation. Von den landesweit zur Verfügung stehenden Intensivbetten waren noch 13 frei (minus drei). Eine leichte Entspannung gab es am Montag bei der Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter. 105 (minus zwölf) waren mit dem Coronavirus infiziert, 99 (minus sieben) weitere Mitarbeiter befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.