Corona-Update Vorarlberg: Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 99,5, Bregenz 125,9

57 positive Covid-Tests wurden in Vorarlberg seit Dienstag verzeichnet. Das liegt etwasüber dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (rund 56). Mit Mittwoch gibt es damit in Vorarlberg 985 aktive Fälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 99,5 Fälle auf 100.000 Einwohner nach 107,3 am Vortag.